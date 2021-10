PSG, Icardi troppo scosso: non andrà in panchina in Champions (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauro Icardi dopo essere tornato a Parigi, pur essendo convocato per la gara di Champions del PSG non andrà in panchina Stando a quanto riportato da L’Equipe, Mauro Icardi – pur essendo convocato per la gara di Champions League del PSG – non siederà neanche in panchina. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato dal quotidiano francese, avrebbe comunicato alla società di essere troppo scosso per prendere parte della partita. Pochettino aveva annunciato che Icardi ci sarebbe stato, ma il dietrofont del giocatore è dell’ultim’ora. Icardi è appena tornato a Parigi dopo essere stato a Milano per provare a risolvere i problemi con la moglie Wanda Nara, anche se ormai la loro relazione sembra destinata ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Maurodopo essere tornato a Parigi, pur essendo convocato per la gara didel PSG noninStando a quanto riportato da L’Equipe, Mauro– pur essendo convocato per la gara diLeague del PSG – non siederà neanche in. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato dal quotidiano francese, avrebbe comunicato alla società di essereper prendere parte della partita. Pochettino aveva annunciato checi sarebbe stato, ma il dietrofont del giocatore è dell’ultim’ora.è appena tornato a Parigi dopo essere stato a Milano per provare a risolvere i problemi con la moglie Wanda Nara, anche se ormai la loro relazione sembra destinata ...

