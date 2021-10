Problemi per le proprietà arabe: i club di Premier fanno fronte comune (Di martedì 19 ottobre 2021) Il patrimonio del nuovo presidente del Newcastle fa paura a tanti, soprattutto in Premier League. Per questo, molti club stanno facendo fronte comune per contenere gli introiti interni. Newcastle e Manchester City sarebbero i due club contrari. Manchester City, Newcastle, blocco sponsorizzazioni Il tema affrontato, sarebbero le sponsorizzazioni interne dei club. 18 club su 20, secondo il The Guardian, avrebbero votato a favore del blocco di queste sponsorizzazioni. Il Newcastle però non ci sta, infatti ritiene come anti-competitiva questa decisione. LEGGI ANCHE: Juventus, ottime notizie per Allegri: un giocatore rientra in gruppo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Il patrimonio del nuovo presidente del Newcastle fa paura a tanti, soprattutto inLeague. Per questo, moltistanno facendoper contenere gli introiti interni. Newcastle e Manchester City sarebbero i duecontrari. Manchester City, Newcastle, blocco sponsorizzazioni Il tema affrontato, sarebbero le sponsorizzazioni interne dei. 18su 20, secondo il The Guardian, avrebbero votato a favore del blocco di queste sponsorizzazioni. Il Newcastle però non ci sta, infatti ritiene come anti-competitiva questa decisione. LEGGI ANCHE: Juventus, ottime notizie per Allegri: un giocatore rientra in gruppo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

