Porto Milan 1-0: il Diavolo soccombe con un altro gol contestato (Di martedì 19 ottobre 2021) All’Estadio do Dragao, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra Porto e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Milan cade anche all’Estadio do Dragao contro il Porto ma, a differenza delle altre due sconfitte, stavolta la prestazione non premia i rossoneri, messi in grandissima difficoltà dagli uomini di Sergio Conceicao che vincono con pieno merito se non fosse che sul gol-partita, realizzato al 65? dal Luis Diaz penda un’altra topica arbitrale che non vede il clamoroso fallo di Taremi su Bennacer che consente a Diaz di battere a rete indisturbato dal limite dell’area. Queste le azioni salienti di Porto-Milan: Sintesi Porto Milan 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) All’Estadio do Dragao, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ilcade anche all’Estadio do Dragao contro ilma, a differenza delle altre due sconfitte, stavolta la prestazione non premia i rossoneri, messi in grandissima difficoltà dagli uomini di Sergio Conceicao che vincono con pieno merito se non fosse che sul gol-partita, realizzato al 65? dal Luis Diaz penda un’altra topica arbitrale che non vede il clamoroso fallo di Taremi su Bennacer che consente a Diaz di battere a rete indisturbato dal limite dell’area. Queste le azioni salienti di: Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone ...

