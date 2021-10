Pique avvelenato contro Arbeloa | la fredda precisazione in diretta

Leggi su serieanews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Un’ora su Twich con lo streamer Ibai è bastato a Gerard Piqué per dispensare una serie di titoli bomba. Il difensore del Barcellona ha parlato senza peli sulla lingua e rivelato varie curiosità. Le sue parole sono state molto discusse in Spagna in queste ore. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.