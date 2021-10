Pfizer ottiene dall’EMA via libera per vaccino “pronto all’uso”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha ottenuto– Agenzia Europea per i Medicinali l’autorizzazione doa “” per una formulazione delComirnaty, realizzato e sviluppato con BioNTech contro il coronavirus. La nuova formulazione prontasarà disponibile dall’inizio del 2022 con un lancio graduale. Il vantaggio di questa formulazione già pronta è che non richiede diluizione per essere somministrata e riduce quindi ui margine di errore. Sarà disponibile in confezioni da 10 flaconcini (60 dosi) e può essere conservata in frigo fra 2 e 8 C gradi per 10 settimane. I lotto attuali concentrati invece sono composti da 195 flaconcini equivalenti a 1.170 dosi e possono essere conservati per un mese in frigo. Fra i vantaggi di questa formulazione c’è la facilità di stoccaggio, ...