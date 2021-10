Pagelle Porto Milan | Kjaer uno dei pochi a salvarsi

(Di martedì 19 ottobre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022. TOP: Joao Mario,FLOP: Krunic, Tomori VOTI(4-4-2): D. Costa sv; Joao Mario 7, Mbemba 6,5, Pepe 6,5, Wendell 6 (dal 46? Sanusi 6,5); Otavio 6,5 (dal 90’+1? Grujic sv), Uribe 6, S. Oliveira 6 (dal 67? Vitinha 6), Diaz 7; Taremi 6,5 (dall’84’ Martinez sv), Evanilson 6 (dal 67? Corona 6). All. Sergio Conceicao 7.(4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6,6,5, Tomori 5 (dal 59? Romagnoli 6), Ballo-Tourè 5,5 (dal 59? Kalulu 5,5); Tonali 6 ...

Advertising

PianetaMilan : #Pagelle #PortoMilan 1-0: si salvano in pochi, assenze troppo pesanti - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - calciomercatoit : ??Siete d'accordo con i voti di #PortoMilan? - infoitsport : Pagelle Porto Milan: promossi e bocciati dopo i primi 45' - lalasan78 : Le #pagelle di #PortoMilan 1-0: Schiaffone portoghese - MilanoRossonera : Le pagelle di Porto-Milan 1-0: Schiaffone portoghese - -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Porto

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22:Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 3ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022. TOP: Joao Mario, Rafael Leao FLOP: Uribe, Giroud .....anticipazioni dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le...Le pagelle di Porto-Milan 1-0, match della fase a gironi di Champions League: voti e tabellino della partita del Do Dragao, migliori e peggiori in campo ...VOTO 5: Nella prima frazione, nonostante sia stata a completa trazione portoghese, non viene mai chiamato in causa. Sicuro comunque nelle uscite e bravo a spazzare lontano quando ce n'è era bisogno. S ...