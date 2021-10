“One Second” | un’occasione sprecata per far conoscere il cinema asiatico

(Di martedì 19 ottobre 2021) Se la Festa deldi Roma intendeva dare lustro al(come fatto in precedenza con Farewell e An Elephant Sitting Still) con One, possiamo dire che questa sia stata una grandissima occasione. Quello che si propone essere un dramma si trasforma infatti in una alla lunga stucchevole commedia degli equivoci con dinamiche tipiche deldelle origini. Beninteso, questo è un film che riflette tantissimo sule fa suo l’artificio metatografico, ma durante le quasi due ore di proiezione viene anche il pensiero di aver sbagliato sala. Da struggente dramma famigliare in cui il protagonista fa di tutto per guardare uno di cinegiornale in cui compare la figlia defunta, One ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Zhang Yimou merita di vincere con il suo “One Second” (di Alex De Gironimo) - Vally__93 : @MusicTvOfficial @AmorosoOF ALT UN ATTIMO! ?? Mi sto “leggermente” perdendo con tutte queste news stupende ????… - FarodiRoma : Zhang Yimou merita di vincere con il suo “One Second” (di Alex De Gironimo) - indieeye : One second di Zhang Yimou: recensione --> One Second di Zhang Yimou, sentito omaggio all'era perduta e tattile del… - sentieriselvagg : Zhang Yimou torna al periodo della rivoluzione culturale, con una storia di paternità e di 'cinema', in cui traspar… -

Ultime Notizie dalla rete : One Second

... more satisfied customers, and a more profitable business.' According to Kalt,of the benefits ... Continua a leggere Hasura AnnouncesAnnual Enterprise GraphQL Conference to Explore Best - ...More than- third have set up autopay with weekly or biweekly frequency, which isn't offered ... Continua a leggere Hasura AnnouncesAnnual Enterprise GraphQL Conference to Explore Best - ..."One Second" è, per la Festa del Cinema di Roma, una grande occasione sprecata se si voleva far conoscere il cinema asiatico al pubblico.La corsa folle di un padre per riuscire a rivedere, seppur per un secondo, il volto della figlia si incontra con un’orfana piena di spirito a cui la vita ...