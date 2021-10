Non è vero che «a breve» il green pass conterrà informazioni su «tasse e multe non pagate» (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 17 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «A breve, tramite il green pass, ci sarà il blocco fiscale ecc, per le tasse e le multe non pagate!!». Il post è accompagnato da un’immagine con le scritte “Certificato non valido – Il certificato è scaduto” e da un testo che recita: «Quando il green pass, di cui andate fieri, diventerà rosso impedendovi di rinnovare la carta d’identità perché non avete pagato la TARI o la patente perché avete esaurito la quota CO2 mensile o di lavorare perché non avete pagato l’IRAP vi sarà tutto chiaro, ma sarà anche tardi». Si tratta di una notizia priva di fondamento. La certificazione verde Covid-19 è uno strumento digitale istituito dalla Commissione europea a partire dallo scorso ... Leggi su facta.news (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 17 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «A, tramite il, ci sarà il blocco fiscale ecc, per lee lenon!!». Il post è accompagnato da un’immagine con le scritte “Certificato non valido – Il certificato è scaduto” e da un testo che recita: «Quando il, di cui andate fieri, diventerà rosso impedendovi di rinnovare la carta d’identità perché non avete pagato la TARI o la patente perché avete esaurito la quota CO2 mensile o di lavorare perché non avete pagato l’IRAP vi sarà tutto chiaro, ma sarà anche tardi». Si tratta di una notizia priva di fondamento. La certificazione verde Covid-19 è uno strumento digitale istituito dalla Commissione europea a partire dallo scorso ...

