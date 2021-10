Napoli | Milan | Juve e i frutti di uno strano mercato | niente sprechi e la continuità paga

Advertising

tvdellosport : ?? Nell’anticipo del venerdì della 5^giornata del campionato #Primavera1, il Napoli ha battuto in trasferta il… - OfficialASRoma : ?? Roma-Napoli e Roma-Milan: i biglietti andranno in vendita oggi alle 16:00! ?? #ASRoma - Maurizio_Weed : @pisto_gol il napoli deve ancora giocare contro Roma, Lazio, Milan, inter e Atalanta ????? - Gazzetta_it : Napoli, Milan, Juve: niente sprechi e la continuità paga #SerieA - ScorpioAngel_ : Da un po di giorni sento parlare di ritorno di Calciopoli x il rigore alla juve, wagliu se lo segnava oggi nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milan

ilmattino.it

stato, lo abbiamo detto tante volte, un mercato strano. La mancanza di liquidità ha imposto in molti casi una campagna di rafforzamento al ribasso. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Mourinho spera di recuperarlo già per il, dopo avergli fatto saltare la trasferta di Conference in Norvegia, ma più ragionevolmente lo avrà la domenica successiva contro il, nel terzo ...In casa Roma si continuano a monitorare le condizioni di Nicolò Zaniolo, uscito acciaccato nel match contro la Juventus per un problema al ginocchio. La risonanza magnetica effettuata ieri ...Perché Filippo Galli era uno di quelli che doveva provare a stargli dietro in quei Napoli-Milan che valevano lo scudetto. Ma per ...