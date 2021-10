Mourinho cambia ruolo a Shomurodov e rivoluziona l’attacco (Di martedì 19 ottobre 2021) Mourinho potrebbe cambiare ruolo a Shomurodov per valutare un possibile cambio tattico in fase offensiva. L’ex Genoa potrebbe trovare spazio con maggiore regolarità nel corso delle prossime partite Mourinho sarebbe pronto a valutare un piano alternativo in fase offensivo per consentire ad Abraham di avere maggiore supporto in fase realizzativa. Il tecnico portoghese potrebbe inserire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 ottobre 2021)potrebbereper valutare un possibile cambio tattico in fase offensiva. L’ex Genoa potrebbe trovare spazio con maggiore regolarità nel corso delle prossime partitesarebbe pronto a valutare un piano alternativo in fase offensivo per consentire ad Abraham di avere maggiore supporto in fase realizzativa. Il tecnico portoghese potrebbe inserire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

