Manchester United | Solskjaer | «Momento difficile | sento la pressione Ronaldo…»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta Ole Gunnar, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa raccolte da tuttomercatoweb.com. RASHFORD – «Vogliamo parlare di quello che è successo dopo Leicester, visto che ha preso tutte le prime pagine italiane. Io sono soddisfatto di Rashford per quello che fa dentro e fuori dal campo, forse mi avete capito male. Lui in questosi può concentrare sul pallone, nel senso che può allenarsi senza male alla caviglia». CONDIZIONE – «Ogni squadra può attraversare un periodo. Ammettiamo di non ...

Sarà opposta, all'Old Trafford, ai 'Red Devils' del. Un avversario di alto livello e uno stadio da leggenda per una sfida che segna per i neroazzurri l'ennesimo appuntamento con la ...Commenta per primo Samuel Umtiti non vuole lasciare il Barcellona . Come scrive Mundo Deportivo , il giocatore avrebbe dichiarato, dopo gli interessamenti di Lione e: 'Non riesco a immaginare di giocare per un altro club, no, è impossibile. Amo questo club e mi vedo qui. Sto aspettando il mio momento'.Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, alla vigilia del match contro l'Atalanta, in conferenza stampa ha parlato anche di Cristiano Ronaldo ...Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l'Atalanta. La prima domanda ...