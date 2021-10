Londra | covid-19 | mutazione variante Delta causa aumento infezioni

(Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo i dati l'incidenza della sotto, classificata come 'AY.4.2' e da alcuni considerata come una nuova tipologia di 'Plus', è relativa al 6% delleregistrate L'articolo proviene da Firenze Post.

, 19 ott 17:04 - Gli ultimi dati hanno rivelato che il 6 per cento dei casidi variante Delta che sono stati geneticamente analizzati nel Regno Unito,...Reggio Emiliacaosinghilterra Eleonora SilvestriSecondo i dati l'incidenza della sotto variante, classificata come 'AY.4.2' e da alcuni considerata come una nuova tipologia di 'Delta Plus', è relativa al 6% delle infezioni registrate londra, varian ...Londra, 19 ottobre 2021 - Tornano a calare i contagi da Covid nel Regno Unito, ma restano comunque su valori molto elevati. Nelle ultime 24 ore si attestano a 43.738, oltre quota 40.000 per il settimo ...