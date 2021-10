LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: lo spagnolo Plata in testa nell’All Around. Tocca a russi e cinesi (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Terzo posto per il russo Klimentev agli anelli con 14.766, 12.766 per Ignatyev 13.39: Al cavallo con maniglie l’ucraino Hryko è quarto con 14.166, sesto Pakhnyuk con 13.900, ottavo Kovtun con 13.766 13.37: Al corpo libero così i belgi: Van den Keybus ottavo con 13.966, Kuavita 13.600 13.29: Quinto posto per il belga Kuavita alla sbarra con 14.066, settimo Gentges con 13.900, Van den Keybus 13.666 13.27: Primi tre posti per i cinesi alle parallele: Zhang primo con 15.300, Hu secondo con 15.233, Shi terzo con 15.200 13.23: Nel volteggio Ng di Hong Kon totlizza 13.866 13.21: Così gli ungheresi agli anelli: Tomcsaniy 12.450, Dobrovitz 12.200, Meszaros 12.933 13.18: La russia nel cavallo con maniglie: Naidin 14.533, Poliashov 13.766, Ignatyev 11.866 13.16: Gli ucraini nel ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42: Terzo posto per il russo Klimentev agli anelli con 14.766, 12.766 per Ignatyev 13.39: Al cavallo con maniglie l’ucraino Hryko è quarto con 14.166, sesto Pakhnyuk con 13.900, ottavo Kovtun con 13.766 13.37: Al corpo libero così i belgi: Van den Keybus ottavo con 13.966, Kuavita 13.600 13.29: Quinto posto per il belga Kuavita alla sbarra con 14.066, settimo Gentges con 13.900, Van den Keybus 13.666 13.27: Primi tre posti per ialle parallele: Zhang primo con 15.300, Hu secondo con 15.233, Shi terzo con 15.200 13.23: Nel volteggio Ng di Hong Kon totlizza 13.866 13.21: Così gli ungheresi agli anelli: Tomcsaniy 12.450, Dobrovitz 12.200, Meszaros 12.933 13.18: Laa nel cavallo con maniglie: Naidin 14.533, Poliashov 13.766, Ignatyev 11.866 13.16: Gli ucraini nel ...

