Letta non è felice: 'Abbiamo vinto troppo, quando è così succede sempre un casino' (Di martedì 19 ottobre 2021) Sarà perché è successo prima agli altri. Sarà perché le parole gelide di Conte hanno fatto capire che M5s per recuperare terreno punterà sul popolo degli astenuti e potrebbero tornare le parole d'... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) Sarà perché è successo prima agli altri. Sarà perché le parole gelide di Conte hanno fatto capire che M5s per recuperare terreno punterà sul popolo degli astenuti e potrebbero tornare le parole d'...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni 2021, Letta: “Conferenza stampa di Salvini surreale, risultato clamoroso ovunque che non ammette discussio… - Corriere : Letta: «Abbiamo stravinto, ma non dobbiamo montarci la testa» - Donzelli : Non abbiamo sentito parole chiare da #Letta su #Provenzano. Si dissoci apertamente o non può guidare un Partito che… - EPaglierini : @VeroNike1995 @the_highsparrow Non è ottimismo. È soddisfazione per un risultato oltre le aspettative e che certame… - IlPrimatoN : Letta vuole l'Ulivo 2.0 (e gli serve il proporzionale) ma prima deve trovare il nome per il Quirinale (e non è Drag… -