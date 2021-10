Latina. “Non ci hai dato la precedenza”: in due prendono a schiaffi e pugni un automobilista (Di martedì 19 ottobre 2021) Latina – Nella serata di ieri i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in pieno centro cittadino per una lite per motivi di viabilità. Gli agenti hanno bloccato due giovanissimi che stavano aggredendo un uomo alla guida della sua autovettura. L’uomo è stato colpito con schiaffi e pugni perché colpevole, agli occhi dei ragazzi, di non aver dato loro la precedenza. Riportata la calma ed accertato che l’uomo aggredito non aveva bisogno di cure, gli agenti li hanno accompagnati presso gli Uffici della Questura, dove sono stati riaffidati ai genitori; di quanto accaduto è stata avvisata la competente autorità giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021)– Nella serata di ieri i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in pieno centro cittadino per una lite per motivi di viabilità. Gli agenti hanno bloccato due giovanissimi che stavano aggredendo un uomo alla guida della sua autovettura. L’uomo è stato colpito conperché colpevole, agli occhi dei ragazzi, di non averloro la. Riportata la calma ed accertato che l’uomo aggredito non aveva bisogno di cure, gli agenti li hanno accompagnati presso gli Uffici della Questura, dove sono stati riaffidati ai genitori; di quanto accaduto è stata avvisata la competente autorità giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ...

Advertising

lauraboldrini : Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra… - Debbyoder : RT @massimo4951: Sono triste perché sono finito in canile, sono una rinuncia di proprietà, non mi capacito di questa nuova situazione mi ch… - laaarryisreeeal : RT @lauraboldrini: Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra vince… - luan281204 : @1a_v1ttor Di merda. Ma non puoi dire nulla sull'attore. Per l'america latina lui è L'ATTORE - ilfaroonline : Latina. “Non ci hai dato la precedenza”: in due prendono a schiaffi e pugni un automobilista -