Juventus, Bonucci punzecchia l’Inter: “hanno vinto lo scudetto più per demeriti nostri” (Di martedì 19 ottobre 2021) La Juventus si prepara per la partita contro lo Zenit, l’intenzione della squadra bianconera è quella di chiudere i giochi per la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di Prime Video ha parlato Leonardo Bonucci, tra retroscena e frecciate. “Potevo andare allo Zenit dieci anni fa. Conte mi disse che ero l’ultimo nella gerarchia dei difensori e che potevo trovarmi un’altra sistemazione. Con lo Zenit intavolammo una trattativa, ma diedi retta al mio orgoglio e scelsi di restare”. Sulla Champions. “delle due finali di Champions rigiocherei quella di Cardiff. Con il Barcellona non avevamo nulla da perdere e affrontavano una squadra di marziani. Con il Real dopo un ottimo primo tempo ci fu un calo di tensione. Spero di poter avere l’occasione di giocare una terza finale in questi ultimi anni di carriera”. Sulla famosa ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 ottobre 2021) Lasi prepara per la partita contro lo Zenit, l’intenzione della squadra bianconera è quella di chiudere i giochi per la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di Prime Video ha parlato Leonardo, tra retroscena e frecciate. “Potevo andare allo Zenit dieci anni fa. Conte mi disse che ero l’ultimo nella gerarchia dei difensori e che potevo trovarmi un’altra sistemazione. Con lo Zenit intavolammo una trattativa, ma diedi retta al mio orgoglio e scelsi di restare”. Sulla Champions. “delle due finali di Champions rigiocherei quella di Cardiff. Con il Barcellona non avevamo nulla da perdere e affrontavano una squadra di marziani. Con il Real dopo un ottimo primo tempo ci fu un calo di tensione. Spero di poter avere l’occasione di giocare una terza finale in questi ultimi anni di carriera”. Sulla famosa ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - GiovaAlbanese : #Bonucci dopo #JuveRoma ha raggiunto quota 250 vittorie in #SerieA. Tra i calciatori in attività, il difensore dell… - news24_inter : #Bonucci lancia la provocazione - CalcioWeb : #Bonucci alla vigilia della #ChampionsLeague: il difensore lancia una frecciata all'#Inter - IRebell05 : RT @GiovaAlbanese: Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. -