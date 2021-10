Jack Grealish e il gesto da brivido dopo la morte di una ragazza (Di martedì 19 ottobre 2021) Jack Grealish, attaccante del Manchester City, dona 5.000 sterline dopo la morte di una donna in un incidente stradale. Il calciatore inglese Jack Grealish ha donato 5.000 sterline dopo che una donna è stata uccisa in un incidente in un tunnel sotto il fiume Mersey, in Gran Bretagna. La vittima si chiamava Paige Rice, aveva 22 anni ed era originaria di Solihull, nel West Midlands. La donna viaggiava a bordo di un’Audi che si è schiantata contro una rotonda prima di colpire un taxi. il calciatore Jack Grealish e la vittima Page Rice. dopo l’incidente che è avvenuto la scorsa domenica, Grealish ha condiviso un post sul suo profilo ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021), attaccante del Manchester City, dona 5.000 sterlineladi una donna in un incidente stradale. Il calciatore ingleseha donato 5.000 sterlineche una donna è stata uccisa in un incidente in un tunnel sotto il fiume Mersey, in Gran Bretagna. La vittima si chiamava Paige Rice, aveva 22 anni ed era originaria di Solihull, nel West Midlands. La donna viaggiava a bordo di un’Audi che si è schiantata contro una rotonda prima di colpire un taxi. il calciatoree la vittima Page Rice.l’incidente che è avvenuto la scorsa domenica,ha condiviso un post sul suo profilo ...

