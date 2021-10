Il Messaggero: AIA infastidita per le parole dell’arbitro Orsato a Cristante (Di martedì 19 ottobre 2021) Juventus-Roma, AIA infastidita per le parole dell’arbitro Orsato a Cristante, per Rocchi era regolare il gol di Abraham E’ da poco iniziato ed il campionato di Serie A è di nuovo oggetto di molte critiche riguardanti gli operati degli arbitri. Ancora tempi duri per Orsato. L’arbitro di Schio -questa volta- è sotto i riflettori dell’AIA per la direzione di gara riguardante il match Juventus – Roma. Gara, nel corso della quale ha annullato un gol alla squdra giallorossa per concedere alla stessa un rigore causato da Danilo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’AIA si sarebbe infastidita per il dialogo Orsato-Cristante all’intervallo di Juventus-Roma. Il quotidiano a tal proposito scrive: “Il vantaggio va sempre ... Leggi su retecalcio (Di martedì 19 ottobre 2021) Juventus-Roma, AIAper le, per Rocchi era regolare il gol di Abraham E’ da poco iniziato ed il campionato di Serie A è di nuovo oggetto di molte critiche riguardanti gli operati degli arbitri. Ancora tempi duri per. L’arbitro di Schio -questa volta- è sotto i riflettori dell’AIA per la direzione di gara riguardante il match Juventus – Roma. Gara, nel corso della quale ha annullato un gol alla squdra giallorossa per concedere alla stessa un rigore causato da Danilo. Secondo quanto riportato da Il, l’AIA si sarebbeper il dialogoall’intervallo di Juventus-Roma. Il quotidiano a tal proposito scrive: “Il vantaggio va sempre ...

