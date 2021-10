Icardi e Wanda Nara, matrimonio finito e via al divorzio: spuntano le chat con Eugenia Suarez (Di martedì 19 ottobre 2021) Crisi profonda e rischio altissimo di divorzio per Mauro Icardi e Wanda Nara: gli ultimi rumors sul tradimento e le chat scovate con la presunta amante Eugenia Suarez sembrano confermare la fine del matrimonio. Scopriamo tutte le news in merito. Leggi anche: Wanda Nara smentisce brutalmente Icardi e conferma la rottura: ha tolto l’anello (FOTO) matrimonio… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 19 ottobre 2021) Crisi profonda e rischio altissimo diper Mauro: gli ultimi rumors sul tradimento e lescovate con la presunta amantesembrano confermare la fine del. Scopriamo tutte le news in merito. Leggi anche:smentisce brutalmentee conferma la rottura: ha tolto l’anello (FOTO)… L'articolo proviene da City Roma News.

