Grande Fratello Vip 6 | Chico Forti risponde a Jo Squillo | che interrompe lo sciopero della fame

Lo sciopero della fame di Jo Squillo al Grande Fratello Vip 6 è finito: Chico Forti le ha scritto personalmente per ringraziarla dell'iniziativa. Jo Squillo ha terminato lo sciopero della fame dopo aver ricevuto una lettera da Chico Forti: la showgirl è riuscita nell'intento di sensibilizzare il programma sulle vicende dell'imprenditore italiano detenuto negli Stati Uniti da più di 20 anni. Alfonso Signorini, nella diretta di lunedì 18 ottobre, ha letto una nota della Farnesina e ha chiesto a Jo Squillo di mettere fine alla sua iniziativa "distonica con lo spirito del gioco".

