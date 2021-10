Diretta Inter-Sheriff 1-0. Dopo 45' decide il gol di Dzeko, prima rete dei nerazzurri in Champions (Di martedì 19 ottobre 2021) LIVE Inter-Sheriff 1-0PRIMO TEMPO43' - Bella azione manovrata dei nerazzurri, Perisic arriva al tiro dal limite dell'area ma il pallone sfiora il palo e va sul fondo Dopo la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 ottobre 2021) LIVE1-0PRIMO TEMPO43' - Bella azione manovrata dei, Perisic arriva al tiro dal limite dell'area ma il pallone sfiora il palo e va sul fondola...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterReal ?? Dallo studio di San Siro @EvaGini, Thoma… - Inter : Le parole di Simone Inzaghi in diretta dal Centro Sportivo Suning in vista di #LazioInter - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #LazioInter ?? Oggi Inter-nazionali più che mai! ?? Da… - PIEMME979 : @EnzoDandy @leleadani Io guardo la mia Inter in tv , l'Ajax su iPad e diretta gol su smartphone - zazoomblog : Diretta Inter-Sheriff 0-0. Doppia occasione per i nerazzurri spreca prima Dumfries poi Dzeko - #Diretta #Inter-Sher… -