CorMez | a trent’anni il problema di Insigne è l’emotività | non regge la pressione

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sul Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava scrive di Lorenzo. Contro il Torino, dopo l’ennesimo errore dal dischetto, il volto del capitano era offuscato. Poi, dopo il gol di Osimhen che ha sbloccato la partita, gli è tornato il sorriso ed è stato lui a correre verso il nigeriano e a saltargli sulle spalle esultando. Il peso del rigore sbagliato, scrive la Scozzafava, è diventato insopportabile. Dopo quello sbaglioavrebbe voluto spaccare tutto, “ma gli è mancata la forza, stordito dagli applausi di incoraggiamento dei trentamila del Maradona, dalla carica che gli arrivava dall’uomo in tuta e polo che gli urlava qualcosa dall’area tecnica”. Cosa accade al capitano? “Nulla di nuovo: non si cambia a(li ha festeggiati a giugno) erispetto a situazioni in cui tutti lo aspettano ...