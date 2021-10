Chi non vorrebbe ricevere una lettera da Elisabetta II? (Di martedì 19 ottobre 2021) Ivan Canu con il suo libro dedicato alla sovrana d’Inghilterra «Perché ho scritto questo libro? È probabilmente l’unico grande personaggio rimasto al mondo ad avere una memoria storica di due secoli» spiega Ivan Canu, «perché la regina Elisabetta ha ereditato anche la memoria dei genitori e dei nonni, quindi di persone nate nell’Ottocento. Lei è una donna degli anni Venti, ma è entrata nel 21esimo secolo da grande protagonista». Cos’altro dire della regina Elisabetta? Di lei si continua a scrivere tanto, ma Ivan Canu, illustratore celebre in tutto il mondo, ha avuto un’idea particolare: il suo libro God Save The Queen. Le opere e i giorni di Elisabetta II Windsor (edizioni Centauria) trasforma la sovrana in un vero e proprio specchio dell’ultimo secolo, con testi approfonditi, illustrazioni intelligenti, aneddoti simpatici e tante, ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Ivan Canu con il suo libro dedicato alla sovrana d’Inghilterra «Perché ho scritto questo libro? È probabilmente l’unico grande personaggio rimasto al mondo ad avere una memoria storica di due secoli» spiega Ivan Canu, «perché la reginaha ereditato anche la memoria dei genitori e dei nonni, quindi di persone nate nell’Ottocento. Lei è una donna degli anni Venti, ma è entrata nel 21esimo secolo da grande protagonista». Cos’altro dire della regina? Di lei si continua a scrivere tanto, ma Ivan Canu, illustratore celebre in tutto il mondo, ha avuto un’idea particolare: il suo libro God Save The Queen. Le opere e i giorni diII Windsor (edizioni Centauria) trasforma la sovrana in un vero e proprio specchio dell’ultimo secolo, con testi approfonditi, illustrazioni intelligenti, aneddoti simpatici e tante, ...

