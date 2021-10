Champions League, Inter-Sheriff: Calhanoglu non convocato (Di martedì 19 ottobre 2021) Sfida decisiva per l’Inter, che questa sera, contro la rivelazione Sheriff, si gioca una fetta di qualificazione agli ottavi di Champions. Per l’occasione Inzaghi non potrà fare affidamento su Hakan Calhanoglu: il turco, partito a rilento in questo avvio di stagione, non è stato convocato. In lista invece Vidal e Sensi. Di seguito la lista dei convocati di Simone Inzaghi: Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic.Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Sfida decisiva per l’, che questa sera, contro la rivelazione, si gioca una fetta di qualificazione agli ottavi di. Per l’occasione Inzaghi non potrà fare affidamento su Hakan: il turco, partito a rilento in questo avvio di stagione, non è stato. In lista invece Vidal e Sensi. Di seguito la lista dei convocati di Simone Inzaghi: Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic.Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Convocati Juve per lo Zenit: ancora fuori Dybala e Rabiot, torna De Ligt. C'è Morata Commenta per primo Ancora out Dybala e Rabiot, torna invece De Ligt tra i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida allo Zenit San Pietroburgo di Champions League - Ecco la lista dei disponibili della Juve per la trasferta in Russia: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, ...

United Atalanta e Zenit Juventus : ecco gli arbitri per la Champions League Sono stati resi noti gli arbitri per i match Manchester United - Atalanta e Zenit - Juventus di Champions League Sono stati resi noti gli arbitri per i match Manchester United - Atalanta e Zenit - Juventus di Champions League. Manchester United - Atalanta ArbitroSzymon Marciniak (POL) Assistenti ...

Champions League, probabili formazioni e orari tv - Sport - Calcio - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE Zenit-Juventus, i convocati di Allegri: ancora fuori Dybala e Rabiot, riecco de Ligt Domani sera la Juventus affronterà la trasferta sul campo dello Zenit per la terza sfida della fase a gironi della Champions League: ecco i calciatori convocati da mister Allegri ...

Juventus, Allegri: “Ci vuole calma, le stagioni si decidono a Marzo” Alla vigilia del match di Champions League tra Zenit e Juventus, il tecnico bianconero Allegri ha parlato della crescita della sua squadra, apparsa trasformata nelle ultime uscite ...

