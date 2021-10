Amici 21, Francesca Bernabei mantiene la promessa: due borse di studio per Mirko (Di martedì 19 ottobre 2021) Mirko Masia di Amici 21 ha ricevuto due borse di studio: “Opportunità bellissima” Una grande opportunità quella che Francesca Bernabei ha offerto a Mirko Masia di Amici 21. Il ballerino è stato per poco tempo all’interno del talent, dopo aver ottenuto il banco dalla maestra Celentano. Dopo aver perso la sfida contro Dario Schirone, Mirko ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola. Prima di lasciare lo studio, il giudice Francesca Bernabini, colpita dalla sua storia e dalla sua passione, ha promesso che gli avrebbe fatto ottenere una borsa di studio per coltivare la sua passione e, a qualche settimana dall’addio al programma, Mirko ha visto realizzato il suo ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021)Masia di21 ha ricevuto duedi: “Opportunità bellissima” Una grande opportunità quella cheha offerto aMasia di21. Il ballerino è stato per poco tempo all’interno del talent, dopo aver ottenuto il banco dalla maestra Celentano. Dopo aver perso la sfida contro Dario Schirone,ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola. Prima di lasciare lo, il giudiceBernabini, colpita dalla sua storia e dalla sua passione, ha promesso che gli avrebbe fatto ottenere una borsa diper coltivare la sua passione e, a qualche settimana dall’addio al programma,ha visto realizzato il suo ...

