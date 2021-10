Wenger | «Gli arbitri dovrebbero poter parlare dopo le partite»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Arseneha parlato durante la Giornata degli, promuovendo una grande novità nel mondo del calcio Arseneha parlato durante la Giornata degli. Queste le parole dell’ex Arsenal riportate dall’Équipe. «Glipotrannole? Sarebbe un buon modo per evitare polemiche e metterle fuori prima che diventino dibattiti pubblici. Dovremmo ottenere prima l’approvazione deglie non conosco abbastanza lo stato d’animo in cui si trovanoleperrispondere al meglio questa domanda». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La proposta di #Wenger - giugnolo98 : RT @sportface2016: #Wenger propone: 'Gli arbitri potrebbero spiegare le loro decisioni ed evitare polemiche' - sportface2016 : #Wenger propone: 'Gli arbitri potrebbero spiegare le loro decisioni ed evitare polemiche' - ETGazzetta : Mondiali ogni due anni, Wenger prova a convincere gli allenatori - sportli26181512 : Mondiale ogni 2 anni, la FIFA incontra gli allenatori delle nazionali: Martedì è prevista una videocall tra Arsene… -

Ultime Notizie dalla rete : Wenger Gli

arbitri potrebbero essere pesto dietro al microfono, per spiegare le loro decisioni . Sarebbe un ... Questa è la proposta di Arsene, storico tecnico dell'Arsenal, in risalto durante l'era ...Abbiamo fatto una consultazione traarbitri e il 60% si è dichiarato a favore". In Francia la ... Arsène, scrive L'Equipe, si è dichiarato favorevole a questa riforma. L'Equipe ricorda che ...Presto gli arbitri potrebbero presentarsi in conferenza stampa dopo le partite. È quanto auspicano in molti da diversi anni, con il nuovo presidente AIA Alfredo Trentalange che si è già espresso ...Arsene Wenger ha parlato durante la Giornata degli Arbitri, promuovendo una grande novità nel mondo del calcio Arsene Wenger ha parlato durante la Giornata degli Arbitri. Queste le parole dell’ex Arse ...