Verissimo, Lino Banfi in lacrime per la moglie Lucia: «Mi ha chiesto di morire insieme» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri domenica 17 ottobre, Lino Banfi è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin ed ha ripercorso i suoi quasi 60 anni di matrimonio con sua moglie Lucia Zagaria, malata di Alzheimer. Lino Banfi si commuove a Verissimo: «Mia moglie Lucia mi ha chiesto di morire insieme» Tra qualche mese Lino Banfi festeggerà i suoi 60 anni di matrimonio con la sua compagna di vita. La moglie Lucia da qualche tempo è malata di Alzheimer e alla domanda della conduttrice, «Come sta?», il comico pugliese ha preferito evitare di rispondere. Silvia Toffanin non ha insistito e ne ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella puntata diandata in onda ieri domenica 17 ottobre,è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin ed ha ripercorso i suoi quasi 60 anni di matrimonio con suaZagaria, malata di Alzheimer.si commuove a: «Miami hadi» Tra qualche mesefesteggerà i suoi 60 anni di matrimonio con la sua compagna di vita. Lada qualche tempo è malata di Alzheimer e alla domanda della conduttrice, «Come sta?», il comico pugliese ha preferito evitare di rispondere. Silvia Toffanin non ha insistito e ne ...

