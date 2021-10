Striscia la notizia 2021, Facchinetti riceve il Tapiro d’oro: “A Conor è andato off il cervello” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera Francesco Facchinetti riceverà il Tapiro d’oro dopo aver subito un violento pugno dal campione irlandese di MMA Conor McGregor. L’evento andrà in onda su Canale 5 durante ‘Striscia la notizia’. Questo il racconto di Facchinetti: “Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento. Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato ‘off’ il cervello e mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm. C’erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato. Ha così tante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera Francescorà ildopo aver subito un violento pugno dal campione irlandese di MMAMcGregor. L’evento andrà in onda su Canale 5 durante ‘la’. Questo il racconto di: “Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento. Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a‘off’ ile mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm. C’erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato. Ha così tante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui”. SportFace.

