Scuola, trasporti “anello debole”: 9 studenti su 10 viaggiano ancora su mezzi affollati (Di lunedì 18 ottobre 2021) I mezzi pubblici che portano gli studenti a Scuola, nonostante gli sforzi fatti, continuano a essere sovraffollati. A raccontarlo sono 3.000 alunni delle scuole superiori intercettati da un sondaggio del nostro portale Skuola.net. A quanto pare, infatti, non è bastato fissare un tetto alla capienza - nella misura dell’80% rispetto a quella massima - e introdurre turni a Scuola, soprattutto nelle grandi città. Così, tra chi quotidianamente prende bus, treni, tram e metropolitane per andare in classe - sono poco più della metà del totale - oltre 1 su 2 dice di essere costretto a salire su mezzi strapieni, dove il distanziamento è una chimera. Se, poi, uniamo al coro anche le voci di chi disegna una situazione al limite - con veicoli e vagoni in cui c’è un po’ più di spazio ma dove non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ipubblici che portano gli, nonostante gli sforzi fatti, continuano a essere sovr. A raccontarlo sono 3.000 alunni delle scuole superiori intercettati da un sondaggio del nostro portale Skuola.net. A quanto pare, infatti, non è bastato fissare un tetto alla capienza - nella misura dell’80% rispetto a quella massima - e introdurre turni a, soprattutto nelle grandi città. Così, tra chi quotidianamente prende bus, treni, tram e metropolitane per andare in classe - sono poco più della metà del totale - oltre 1 su 2 dice di essere costretto a salire sustrapieni, dove il distanziamento è una chimera. Se, poi, uniamo al coro anche le voci di chi disegna una situazione al limite - con veicoli e vagoni in cui c’è un po’ più di spazio ma dove non ...

