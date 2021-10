Remco Evenepoel punta Pogacar e Roglic: "Ma non sono ancora al loro livello" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bologna, 18 ottobre 2021 " La caduta al Giro di Lombardia di un anno fa non gli ha permesso di essere competitivo al Giro d'Italia , ma la missione di Remco Evenepoel è quella di salire di livello per ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bologna, 18 ottobre 2021 " La caduta al Giro di Lombardia di un anno fa non gli ha permesso di essere competitivo al Giro d'Italia , ma la missione diè quella di salire diper ...

Advertising

SpazioCiclismo : Deceuninck, Remco Evenepoel guarda al 2022: “Ancora uno step per giocarmela con Pogacar, Roglic e Bernal. Spero di… - OA_Sport : #Cycling Remco Evenepoel fa il punto della situazione ed è consapevole di dover lavorare per battere corridori del… - STnews365 : Ciclismo: Remco Evenepoel è già concentrato per il 2022. “Ancora uno step per giocarmela con Pogacar, Roglic e Bern… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Remco Evenepoel chiude stanco, ma guarda al 2022 per compiere quell'ultimo gradino che gli manca e andare a giocarsela… - SpazioCiclismo : Remco Evenepoel chiude stanco, ma guarda al 2022 per compiere quell'ultimo gradino che gli manca e andare a giocars… -