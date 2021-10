Reddito di cittadinanza, ecco perché è fallita la misura grillina (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutti da mesi sono convinti che va rivisto. Addirittura ne è consapevole lo stesso MoVimento Cinquestelle che l’ha partorito. Ma finora, nessuno mette mano per rendere meno sprecone e inicuo sul Reddito di cittadinanza. Anzi, a sacrificarsi per rimpinguare i 200 milioni di euro destinati a coprire le spese residue del 2021 della misura di sostegno, saranno i lavoratori che aspirano ai congedi parentali come ai pensionamenti anticipati, chi ha iniziato a lavorare da giovanissimo e chi svolge attività definite gravose. Insomma, da due anni a oggi si va avanti sborsando soldi degli italiani per un ammortizzatore sociale che da più parti ne è stato certificato il flop rispetto allo spirito con cui è stato concepito. Per avere una dimensione concreta di quanti soldi parliamo, usiamo le stesse parole dell’ex presidente dell’Inps, Antonio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutti da mesi sono convinti che va rivisto. Addirittura ne è consapevole lo stesso MoVimento Cinquestelle che l’ha partorito. Ma finora, nessuno mette mano per rendere meno sprecone e inicuo suldi. Anzi, a sacrificarsi per rimpinguare i 200 milioni di euro destinati a coprire le spese residue del 2021 delladi sostegno, saranno i lavoratori che aspirano ai congedi parentali come ai pensionamenti anticipati, chi ha iniziato a lavorare da giovanissimo e chi svolge attività definite gravose. Insomma, da due anni a oggi si va avanti sborsando soldi degli italiani per un ammortizzatore sociale che da più parti ne è stato certificato il flop rispetto allo spirito con cui è stato concepito. Per avere una dimensione concreta di quanti soldi parliamo, usiamo le stesse parole dell’ex presidente dell’Inps, Antonio ...

