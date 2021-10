Raffaella Fico e Sophie Codegoni al GF Vip 6: l’annuncio, poi il gesto alle spalle di Jo Squillo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al GF Vip 6 Jo Squillo l’ha detto e l’ha fatto. Venerdì scorso, in diretta, ha annunciato lo sciopero della fame per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso di Chico Forti, un tema cui ha dimostrato di essere sensibile da tempo. Più volte la cantante e conduttrice ha chiesto notizie al conduttore del GF Vip 6 ma quando in puntata Alfonso Signorini le ha risposto che purtroppo, nonostante si fosse informato, non aveva aggiornamenti in merito Jo Squillo ha detto che avrebbe approfittato per iniziare uno sciopero della fame nel tentativo di smuovere le acque. “A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte – le parole di Jo Squillo sul finire della puntata di venerdì – Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al GF Vip 6 Jol’ha detto e l’ha fatto. Venerdì scorso, in diretta, ha annunciato lo sciopero della fame per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso di Chico Forti, un tema cui ha dimostrato di essere sensibile da tempo. Più volte la cantante e conduttrice ha chiesto notizie al conduttore del GF Vip 6 ma quando in puntata Alfonso Signorini le ha risposto che purtroppo, nonostante si fosse informato, non aveva aggiornamenti in merito Joha detto che avrebbe approfittato per iniziare uno sciopero della fame nel tentativo di smuovere le acque. “A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte – le parole di Josul finire della puntata di venerdì – Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve ...

elickzs : Stasera il confronto tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro - Giuh_h : spendendo questo viaggio di ritorno a casa dividendo in parti uguali i voti tra raffaella fico e sophie codegoni pe… - arrivareagiove : RT @fefii29: Raffaella Fico ha pure il coraggio di dire che Davide non la faccia ridere ?? DAVIDEEEEE TI VOGLIAMO IN FINALE ??#GFvip https://… - cembali_mara : RT @fefii29: Raffaella Fico ha pure il coraggio di dire che Davide non la faccia ridere ?? DAVIDEEEEE TI VOGLIAMO IN FINALE ??#GFvip https://… - GScuccimarri : Anni di battaglie per i diritti civili che hanno avuto come strumento di protesta lo sciopero della fame mestamente… -