'Orsato e l'errore di Juve - Roma? Colpa del fischietto' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tiziano Pieri dice la sua sul caso del rigore della Roma contro la Juve , decretato senza concedere la norma del vantaggio ad Abraham, che ha segnato un istante dopo che l'arbitro ha fischiato l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tiziano Pieri dice la sua sul caso del rigore dellacontro la, decretato senza concedere la norma del vantaggio ad Abraham, che ha segnato un istante dopo che l'arbitro ha fischiato l'...

