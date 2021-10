On demand gratis | ma con pubblicità Cresce anche in Italia AVOD

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La parola chiave è VOD (Video on), ma ormai l'acronimo non basta più. Per delineare le tendenze del mercato televisivo serve il prefisso: SVOD, TVOD, PVOD E BVOD,. Dalla formula con la sottoscrizione di un abbonamento (Subscription VOD) a quella con acquisto singolo (Transactional VOD), dalla vendita di contenuti speciali (Premium VOD) alle piattaforme delle emittenti televisive tradizionali (Broacaster VOD), fino alle offerte gratuite con(Advertising...

Advertising

solospettacolo : Tv: è l'ora dell'on demand gratis, ma con pubblicità -

Ultime Notizie dalla rete : demand gratis

ANSA Nuova Europa

É ora di vincere! Partecipaal nostro concorso Delia e Alberto uniscono le forze per ...domenica sui teleschermi di Rai 1 mentre le puntate perse possono essere riviste in modalità onsu "...Serially nasce dall'incontro tra due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, e dalla volontà di rispondere alla crescente domanda di contenuti video on. La piattaforma si ...La parola chiave è VOD (Video on demand), ma ormai l'acronimo non basta più. Per delineare le tendenze del mercato televisivo ...La parola chiave è VOD (Video on demand), ma ormai l'acronimo non basta più. Per delineare le tendenze del mercato televisivo serve il prefisso: SVOD, TVOD, PVOD E BVOD, AVOD. (ANSA) ...