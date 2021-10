(Di lunedì 18 ottobre 2021) Glidelle scuole superiori, per l'anno scolastico 2021-22, sono2,5 milioni. Si tratta esattamente di 2.661.856. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Oltre un milione di alunni nei licei, mezzo milione nei professionali. I numeri ufficiali del Ministero - gazzettamantova : Oltre mezzo milione da multe: «Così possiamo fare gli asfalti» - RetwittL : RT @JGiusi: #CulturaRussa @SalaLettura @CasaLettori #esulirussi All'indomani della rivoluzione russa, oltre un milione di russi emigrò. A… - JGiusi : #CulturaRussa @SalaLettura @CasaLettori #esulirussi All'indomani della rivoluzione russa, oltre un milione di rus… - woland23 : @orporick @DeltaAsti1 E' veramente incredibile che tu abbia ritrovato l'agenda in una città di oltre un milione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre milione

Orizzonte Scuola

Dopo la recita della preghiera mariana,ai riferimenti alle stragi il Papa ha incoraggiato la campagna di preghiera di Aiuto alla Chiesa che Soffre: "Per l'unità e la pace, undi ...La loro storia iniziatrent'anni fa, quando marito e moglie, insieme a un bimbo di un anno e a une mezzo di connazionali, lasciano il loro villaggio nell'Afghanistan lacerato dalla ...Il Ghost Pepper, eletto nel 2007 il 'peperoncino più piccante del mondo', potrebbe mai uccidere un essere umano?Vaccino in Piemonte. In regione l’85% delle persone con più di 12 anni ha aderito alla campagna vaccinale e di questi l’83% ha completato il ciclo con due dosi. Circa 100.000 persone hanno già ricevu ...