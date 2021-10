Nuvole di cacao | i dolcetti soffici e golosi con un cuore morbido 

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 18 ottobre 2021)di: icon unmorbido Gli amanti dei dolci, non possono non provare almeno una volta idi. Si tratta di dolci davvero, ripieni di un’irresistibile crema pasticcera al cioccolato. State per preparate dei biscotti cremosi, molto apprezzati anche dai più piccini. L’ideale è consumarli a merenda con una spremuta d’arancia o una tisana. Ma non solo. Potete gustarli anche a colazione insieme ad un bicchiere di latte. Una ricetta consigliata anche per chi ha ospiti a casa e vuole servire a fine pasto qualcosa di speciale, per allietare la serata. Potete rendere la crema di questi fiocchi di neve più ricca, con la panna montata, oppure con la crema ...