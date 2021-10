Luce per la casa: le offerte green di Sorgenia per risparmiare in modo eco-friendly (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Luce è senza dubbio una delle utenze domestiche che impatta maggiormente sul bilancio familiare. Tuttavia, spesso a influire su una bolletta troppo alta sono gli sprechi energetici, figli di cattive abitudini del quotidiano, che finiscono per danneggiare anche l’ambiente: il consumo di energia elettrica ricavata da combustibili fossili, infatti, rilascia nell’atmosfera quantità elevate di... Leggi su donnapop (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laè senza dubbio una delle utenze domestiche che impatta maggiormente sul bilancio familiare. Tuttavia, spesso a influire su una bolletta troppo alta sono gli sprechi energetici, figli di cattive abitudini del quotidiano, che finiscono per danneggiare anche l’ambiente: il consumo di energia elettrica ricavata da combustibili fossili, infatti, rilascia nell’atmosfera quantità elevate di...

Advertising

EzioGreggio : La @juventusfc sta ritrovando la sua concretezza. 3 punti per tornare verso la luce delle vette. Bravo #Allegri e b… - TgrRaiVeneto : La struttura potrebbe essere stata per secoli snodo della raccolta di sale. A questo farebbero pensare le strutture… - Cild2014 : #Buchineri. E' on-line il nostro rapporto, attraverso il quale proviamo far luce sulle pesanti ombre che avvolgono… - geokawa : RT @venere_dirimmel: La gente si ammazza per il greenpass ma per la benzina che è aumentata la luce l’acqua…. Non ci va in piazza a fare ca… - DirTecno : RT @Rebeka80721106: #ForteAmore #ScrivoArte 'Egli non poteva sbagliarsi. Unici al mondo erano quegli occhi.Solo uno era al mondo l'essere c… -