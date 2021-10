L' Inter e la maledizione del primo quarto d' ora

Leggi su footdata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Cinque gol per l’neld’ora di gioco in questo campionato: nessuna formazione ha fatto meglio in questo parziale (5 anche in Verona). Nessuna squadra invece ne ha subiti piú della Lazio (4) nei primi 15 minuti. La Lazio supera in rimonta l’di Inzaghi per 3-1 all’Olimpico nella gara valida per l’ottava giornata di campionato e ferma la corsa dei nerazzurri. Ospiti in vantaggio su rigore con Perisic, pareggio di Immobile nella ripresa al 64?, raddoppio di Anderson all’81 e nel finale la Lazio cala il tris con Milinkovic-Savic. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). La ...