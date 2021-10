Ligabue, il videoclip ufficiale di “Sogni di rock’n’roll” (Di martedì 19 ottobre 2021) È online il videoclip di "Sogni di rock n roll", uno dei grandi successi di Ligabue, brano contenuto nel primo album del cantautore uscito nel 1990. Il videoclip, una vera opera cinematografica, vede la partecipazione di Ligabue ed è stato diretto da Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati per IMAGinACTION Festival Internazionale del videoclip. Farà parte della prestigiosa serie "Capolavori Immaginati", la rassegna realizzata per il Festival in collaborazione con gli artisti o le loro Fondazioni e con le multinazionali discografiche.Girato a Ravenna lo scorso luglio, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri - considerato il primo artista "rock" della storia - il video di "Sogni di rock n roll" vede ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) È online ildi "di rock n roll", uno dei grandi successi di, brano contenuto nel primo album del cantautore uscito nel 1990. Il, una vera opera cinematografica, vede la partecipazione died è stato diretto da Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati per IMAGinACTION Festival Internazionale del. Farà parte della prestigiosa serie "Capolavori Immaginati", la rassegna realizzata per il Festival in collaborazione con gli artisti o le loro Fondazioni e con le multinazionali discografiche.Girato a Ravenna lo scorso luglio, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri - considerato il primo artista "rock" della storia - il video di "di rock n roll" vede ...

