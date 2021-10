Lazio-Inter, Handanovic attacca Sarri: “Perché non hai fatto come Bielsa?” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non si spengono le polemiche inerenti a Lazio-Inter. Spunta un dialogo negli spogliatoi tra Handanovic e Sarri: ecco il retroscena Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non si spengono le polemiche inerenti a. Spunta un dialogo negli spogliatoi tra: ecco il retroscena

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - CB_Ignoranza : Buongiorno. #Correa #Inter #Lazio - giusmo1 : Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - SimoRock79 : @mirkonicolino @BenCroce72 Rigore di Peresic lazio inter, sempre sabato! - MRB_it : ? La Lazio batte l'Inter di Inzaghi. La Juve vince contro la Roma di Mou grazie alla rete di Kean #MondoRossoBlù… -