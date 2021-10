L’asse Renzi-Berlusconi parte dalla Sicilia: il leader di Iv incontra Micciché e sigla un patto per liste (e gruppi) comuni con Forza Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un abbraccio tutto Siciliano tra Italia Viva e Forza Italia. Un vero e proprio accordo politico è stato, infatti, siglato tra Matteo Renzi e Gianfranco Micciché, leader dei Berlusconiani sull’Isola. Un’intesa – rivelata da La Sicilia, e che nessuno dei due partiti ha smentito – raggiunta durante un incontro tra i due politici in un ristorante stellato di Firenze a ridosso delle amministrative. Una cena prenotata da Micciché e pagata da Renzi che ha sugellato l’abbraccio tra Italia viva e Forza Italia. Così, 11 anni dopo l’incontro tra l’allora sindaco di Firenze e Silvio Berlusconi, il connubio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un abbraccio tuttono traViva e. Un vero e proprio accordo politico è stato, infatti,to tra Matteoe Gianfrancodeiani sull’Isola. Un’intesa – rivelata da La, e che nessuno dei due partiti ha smentito – raggiunta durante un incontro tra i due politici in un ristorante stellato di Firenze a ridosso delle amministrative. Una cena prenotata dae pagata dache ha sugellato l’abbraccio traviva e. Così, 11 anni dopo l’incontro tra l’allora sindaco di Firenze e Silvio, il connubio ...

