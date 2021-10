La rinoplastica contro i problemi del sonno e la depressione

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In collaborazione con tuame.it Chi pensa alla chirurgia estetica come pratica superflua e mero vezzo per pochi sbaglia. Sebbene questa branca della medicina nasca per perseguire finalità di tipo estetico, il suo apporto all’equilibrio psico-fisico degli individui è fondamentale, come riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale. Inoltre, la chirurgia estetica, si occupa anche didi tipo funzionale quali possono essere esiti da trauma o deformità congenite ed acquisite di alcune, specifiche, parti del corpo. Un esempio concreto è rappresentato dalla, un intervento deputato a modificare il profilo nasale e lievi disturbi della respirazione. Naso e disturbi delIl naso è un elemento anatomico fondamentale nell’apparato respiratorio oltre a rappresentare un biglietto da visita per ogni ...

Adnkronos

Come si esegue laOggigiorno, laè un intervento sicuro e privo di rischi per i pazienti . Viene eseguita, generalmente, in anestesia locale benché sia contemplato l'uso ...... mascellare e sul dorso del naso (rinofiller onon chirurgica). Leggi Anche 'Selfie ... l'idea della Norvegia'l'insicurezza sociale' In Italia , ad oggi, ad essere vietato è solo l'...In collaborazione con tuame.it Chi pensa alla chirurgia estetica come pratica superflua e mero vezzo per pochi sbaglia. Sebbene questa branca della medicina nasca per perseguire finalità di tipo estet ...