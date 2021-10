Joele Milan si fa un ironico tatuaggio dedicato a Uomini e Donne

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È undecisamente, quello che l’ormai ex tronistaha deciso di dedicare alla sua avventura a. Pochi istanti fa, infatti, il giovane – dopo essere stato cacciato da Maria De Filippi – ha mostrato ai suoi follower di Instagram il suo tattoo nuovo di zecca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@jeijjei) Un trono che, metaforicamente, “salta”. Un po’ com’è saltato il suo, a pochissime settimane dall’inizio della sua avventura negli studi del dating show di Canale 5. Il tutto, accompagnato dalla scritta “boom”. “Incidente di percorso”, ha aggiunto poi l’ormai ex tronista. E chissà che in futuro non lo rivedremo in qualche altra trasmissione ...

Advertising

IsaeChia : Joele Milan si fa un (ironico) tatuaggio dedicato a #UominieDonne Dopo essere stato messo alla porta da Maria De… - Novella_2000 : Joele Milan si è tatuato un trono distrutto (VIDEO) #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 18 ottobre: nuova secchiata di Tina Cipollari per Gemma Galgani. Arriva il sostituto… - RealGossipland : Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne, così l'ex tronista sbugiarda la redazione. LEGGI QUI… - zazoomblog : Uomini e Donne la rivelazione shock di Joele Milan: “La redazione sapeva” - #Uomini #Donne #rivelazione #shock -

Ultime Notizie dalla rete : Joele Milan

... "Non ho bisogno che paghi per me" Matteo Fioravanti verso la scelta a Uomini e donne Ultime esterne per Matteo Fioravanti prima della fatidica scelta? Dopo l'uscita di scena di, sul ...la verità dopo la "cacciata" da Uomini e Donne/ "Contattato per ritornare ma sul trono non torno" Graziano Amato, polemica a Uomini e Donne per una dichiarazione Chiusa la conoscenza con ...Ad Uomini e Donne occhi puntati su Angela ed Antonio nel dating show di Maria De Filippi: come finirà la loro avventura, le rivelazioni sui loro sentimenti.L'ex tronista Joele Milan torna a parlare del suo addio a Uomini e donne dopo essere stato mandato via dalla conduttrice ...