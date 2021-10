Immobiliare USA | migliora la fiducia dei costruttori | indice NAHB sopra attese

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –ladel settoreUSA, sintetizzata dall’. A ottobre il dato si è attestato a 80 punti rispetto ai 76 punti del mese precedente e contro i 78 stimati dal consensus. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita deinel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.

