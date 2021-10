Green pass: Faq governo, ispettori lavoro e Asl controllano aziende (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti". Lo si legge in una della Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Lepotranno essere controllate daglidele dallesanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti". Lo si legge in una della Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - graaf63 : RT @byoblu: #STEFANOPUZZER: CHIEDEREMO AL GOVERNO CHE VENGA STRACCIATO IL GREEN PASS CHE LEDE LA DIGNITÀ DEL LAVORO E I PRINCIPI DELLA COST… - michelericcia16 : @eretico_l In queste elezioni hanno vinto quelli che sono si green pass e contro il nuovo fascismo. Perciò a vinto… -