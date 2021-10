Francesco Facchinetti: “Grazie per aver protetto e accudito i miei figli”, addio da brividi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francesco Facchinetti piange la scomparsa del suo migliore amico a quattro zampe, Ardi: il cagnolino faceva parte della famiglia da 15 anni, è morto questa mattina. Uno spiacevole risveglio per Francesco Facchinetti, questa mattina di lunedì 18 ottobre: il piccolo Ardi è passato a miglior vita. Il conduttore, cantante e disc jockey poche ore fa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 ottobre 2021)piange la scomparsa del suo migliore amico a quattro zampe, Ardi: il cagnolino faceva parte della famiglia da 15 anni, è morto questa mattina. Uno spiacevole risveglio per, questa mattina di lunedì 18 ottobre: il piccolo Ardi è passato a miglior vita. Il conduttore, cantante e disc jockey poche ore fa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

