Evergrande come Lehman? Ferretti: “E’ improbabile. Da Xi soluzione senza shock” (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Evergrande è il tema dell’ultima Eco-pillola di Andrea Ferretti, Docente al master di Scienze economiche e bancarie della LUISS Guido Carli. L’esperto definisce la big cinese “un virus piuttosto pericoloso” perché colpisce il settore immobiliare. Chi è Evergrande? “Evergrande è il secondo colosso immobiliare cinese, – spiega Ferretti – con circa 90 miliardi di fatturato e 200mila dipendenti, ed ha in ballo circa 1.300 progetti immobiliari in 280 città. Il padrone è Hui Ka Yan, nato poverissimo in un villaggio poverissimo, oggi è forse uno dei personaggi più ricchi della Cina. E’ soprannominato “cintura” perché nel congresso del popolo del 2012 si presentò con una cintura armata di Hermès”. La crescita “Evergrande negli ultimi anni è cresciuta a dismisura grazie al ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –è il tema dell’ultima Eco-pillola di Andrea, Docente al master di Scienze economiche e bancarie della LUISS Guido Carli. L’esperto definisce la big cinese “un virus piuttosto pericoloso” perché colpisce il settore immobiliare. Chi è? “è il secondo colosso immobiliare cinese, – spiega– con circa 90 miliardi di fatturato e 200mila dipendenti, ed ha in ballo circa 1.300 progetti immobiliari in 280 città. Il padrone è Hui Ka Yan, nato poverissimo in un villaggio poverissimo, oggi è forse uno dei personaggi più ricchi della Cina. E’ soprannominato “cintura” perché nel congresso del popolo del 2012 si presentò con una cintura armata di Hermès”. La crescita “negli ultimi anni è cresciuta a dismisura grazie al ...

