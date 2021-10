Etiopia, tre morti nei raid aerei a Macallè nel Tigray (Di lunedì 18 ottobre 2021) Almeno tre persone sono morte nei raid aerei messi a segno a Macallè, capoluogo della regione del Tigray, nel Nord dell'Etiopia. Lo ha riferito all'agenzia France Presse una fonte ospedaliera. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) Almeno tre persone sono morte neimessi a segno a, capoluogo della regione del, nel Nord dell'. Lo ha riferito all'agenzia France Presse una fonte ospedaliera. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia tre Etiopia, tre morti nei raid aerei a Macallè nel Tigray Almeno tre persone sono morte nei raid aerei messi a segno a Macallè, capoluogo della regione del Tigray, nel Nord dell'Etiopia. Lo ha riferito all'agenzia France Presse una fonte ospedaliera. Il governo ...

Porto Trieste, i 'no green pass' sgomberati con cariche e idranti. Camion bloccati Tre i feriti tra i poliziotti di un reparto antisommossa non in condizioni gravi. La Questura però ... Il blocco è stato tolto dopo circa due ore: al momento resta il presidio al varco di ponte Etiopia ...

Etiopia, tre morti nei raid aerei a Macallè nel Tigray TGCOM Genova: prosegue il presidio al varco Etiopia, accesso liberato a San Benigno e Albertazzi Perennemente attivo il presidio che blocca l'accesso al varco Etiopia, nell a zona di Sampierdarena, mentre verso le 15 il blocco posto dinanzi al varco Albertazzi è stato sgomberatop totalmente. Aper ...

Etiopia, Tigray: vittime nel bombardamento sul capoluogo Macallè Il bombardamento aereo dell'esercito etiope su Macallè, capoluogo della regione del Tigray nel nord dell'Etiopia, ha provocato la morte di almeno tre civili e diversi ...

