È morto Colin Powell, il Segretario di Stato Usa ai tempi di Bush

È morto Colin Powell, il primo Segretario di Stato afroamericano: tenne il famoso discorso sulle mai trovate armi di distruzione di massa

È morto Colin Powell, Segretario di Stato americano durante la presidenza di George W. Bush e primo afroamericano nella storia del paese a ricoprire questo ruolo. Aveva 84 anni e la causa della morte è stato un peggioramento a seguito della contrazione del Covid. L'annuncio è stato dato dalla famiglia via Facebook: "Abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano".

