Covid oggi Italia, Vaia: “Curva in discesa grazie a vaccino e green pass” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Abbiamo una quarantina di ricoveri Covid in area medica e 7 in intensiva. L’anno scorso erano il doppio e i dati erano in crescita mentre ora la Curva vira decisamente in discesa. E i malati Covid in intensiva sono qui da mesi”. Un quadro decisamente rassicurante, quello dipinto in un’intervista al Giornale da Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, il cui merito va “al vaccino, alla scienza. Il green pass è stato ingiustamente e impropriamente visto come una coercizione. Non è così: il pass è uno strumento utile, una misura di salvaguardia. Stiamo uscendo dall’epidemia grazie da un lato alla scienza che ha messo a punto vaccini efficaci in tempi strettissimi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Abbiamo una quarantina di ricoveriin area medica e 7 in intensiva. L’anno scorso erano il doppio e i dati erano in crescita mentre ora lavira decisamente in. E i malatiin intensiva sono qui da mesi”. Un quadro decisamente rassicurante, quello dipinto in un’intervista al Giornale da Francesco, direttore sanitario dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, il cui merito va “al, alla scienza. Ilè stato ingiustamente e impropriamente visto come una coercizione. Non è così: ilè uno strumento utile, una misura di salvaguardia. Stiamo uscendo dall’epidemiada un lato alla scienza che ha messo a punto vaccini efficaci in tempi strettissimi ...

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - LaraAmmendola : RT @Virus1979C: Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid. I medici: 'Pronto soccors… - alborama : RT @intuslegens: Hai risolto il problema della tua mediocrità partecipando al rito massonico. Hai messo il grembiulino per stare con la gen… -